Мужчина разбил 15 телевизоров в магазине электроники в Краснодаре

Фото: MAX/"Росгвардия. Краснодарский край"

Мужчина повредил 15 телевизоров в магазине бытовой техники и электроники в Краснодаре. Он задержан, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на региональное управление Росгвардии.

Сигнал тревоги поступил из торгового зала, где нарушитель начал сбрасывать телевизоры с выставочной витрины на пол. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны задержали его и передали полиции.

По предварительной оценке, ущерб составил более 1,5 миллиона рублей. Правоохранители организовали проверку.

Ранее подростки повредили экран IMAX в кинозале в торгово-развлекательном комплексе Brosko Mall в Хабаровске, плевав в него шариками из бабл-ти. При этом они уже устраивали дебоши в торговом центре.

В частности, они заливали краской туалеты, забирались на столешницы, снимая ролики для соцсетей, и оскорбляли уборщиков. Руководство ТРК каждый раз вызывало Росгвардию и выставляло счета за ущерб родителям нарушителей.

