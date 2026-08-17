Эксперт Шайдуллина: сентябрь и октябрь – самые выгодные месяцы для отпуска осенью

Фото: depositphotos/photographee.eu

Сентябрь и октябрь – самые выгодные для отпуска осенние месяцы. Об этом в разговоре с Москвой 24 рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

Она напомнила: чтобы не потерять в деньгах, важно брать отпуск в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Именно в них разница между отпускными и зарплатой будет минимальной.

"Дело в том, что при расчете заработной платы оклад делят на количество рабочих дней, то есть чем их больше, тем они дешевле. Отпускные рассчитываются по среднему дневному заработку, который обычно ниже стоимости рабочего дня", – пояснила эксперт.





Рината Шайдуллина рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Поэтому осенью 2026 года брать отпуск выгоднее в сентябре и октябре, в которых по 22 рабочих дня. В ноябре же их будет 20.

В то же время тем, кому важнее не финансовая сторона вопроса, а возможность дольше отдохнуть, нужно выбирать именно ноябрь, так как он позволяет сэкономить один день отпуска за счет праздничного дня – 4-го числа, отметила специалист.

"То есть, например, можно взять отпуск с 2 по 6 ноября и отдохнуть пять дней, но сэкономить один день от всего количества полагающихся в году отпускных", – пояснила Шайдуллина.

При этом важно учитывать, что если захватить в отпуск еще и два выходных дня, то они потратятся из общего годового отпускного запаса, но зато будут оплачены, добавила эксперт.

Ранее эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала, что беременные сотрудницы вправе взять ежегодный оплачиваемый отпуск в любое время вне графика, даже если непрерывный стаж в конкретной компании меньше шести месяцев. К тому же они могут проходить обязательную диспансеризацию в рабочее время, при этом за ними будет сохраняться средний заработок.