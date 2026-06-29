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29 июня, 14:39

Общество

Обучающий проект "Территория возможностей" объединил жителей всех округов Москвы

Фото: департамент территориальных органов исполнительной власти Москвы

Более тысячи активных жителей всех административных округов Москвы стали участниками практико-ориентированной программы "Территория возможностей", сообщил руководитель департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Дмитрий Преснов.

"Участники учились разрабатывать и защищать проекты в команде, освоили ораторское мастерство и искусство самопрезентации. Полученные на занятиях навыки помогут горожанам воплотить в жизнь общественно значимые районные инициативы", – отметил он.

Программа включала в себя четыре основных блока: проектную работу, медиа и коммуникации, публичные выступления и политику. С марта по апрель удалось провести 11 интенсивов общей продолжительностью 77 часов. Благодаря этому удалось собрать свыше 120 полезных идей для города по направлениям молодежной политики, патриотического воспитания, культуры, экологии и спорта.

Благодаря программе появился фестиваль "Москва. Истории. Люди", а еще один проект "Сила района" предложила команда ЮВАО Москвы. Последний направлен на привлечение местных жителей к бегу. Жители САО, в свою очередь, предложили бесплатное досуговое пространство для детей и подростков "Центр притяжения".

Обучали и оценивали инициативы в течение всех интенсивов около 200 экспертов. В их число вошли журналисты, представители управ и префектур, депутаты Московской городской думы и Госдумы.

Ранее стало известно, что участниками обучающих программ ресурсного центра "Мосволонтер" стали уже 120 тысяч жителей столицы и других регионов России. За все время "Мосволонтер" подготовил больше 40 курсов и тренингов, а также 54 методических пособия. К занятиям могут присоединиться как новички, так и опытные волонтеры, которые хотят повысить уровень своих компетенций.

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