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29 июня, 14:30

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Эксперт Ломанов: есть необходимость новых регламентов при обучении на праворульном авто

Эксперт указал на необходимость новых регламентов при обучении на праворульном авто

Фото: 123RF.соm/teen00000

В России существует необходимость новых регламентов при обучении вождению на автомобилях с правым рулем. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил автоэксперт Андрей Ломанов.

Эксперт напомнил, что при наличии требований к учебному автомобилю сейчас не существует ограничений при обучении на праворульной модели.

"Не уверен, что это правильно, потому что есть правила дорожного движения и они предусмотрены для левого руля. К тому же для обучения на правый руль нужно составлять новые регламенты, которые будут предусматривать их разницу с леворульными автомобилями", – пояснил Ломанов.

По его словам, основная сложность на автомобилях с правым рулем относится к фарам. Из-за технических особенностей таких машин они светят не на обочину, а на встречную полосу. Кроме того, есть проблемы с обзорностью, ведь российские дороги рассчитаны на левый руль.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что эти сложности не означают, что на праворульных машинах ездить нельзя. Водитель привыкает к машине и не создает аварийных ситуаций.

"Если речь об опытном водителе, он спокойно пересядет на правый руль – это как пересесть с механики на автомат, требуется минимальное время привыкания. Если человек начинает учиться с нуля на праворульном автомобиле, он просто привыкнет к нему с самого начала", – заключил Ломанов.

О том, что в автошколах России могут появиться программы обучения водителей на автомобилях с правым рулем, ранее стало известно из документов правительства. Власти изучат целесообразность разработки программ и их реализации в регионах, где значительную долю автопарка составляют праворульные машины.

В частности, наибольшей популярностью такие автомобили пользуются на Дальнем Востоке. На Камчатке, Сахалине и в Магаданской области их доля превышает 70%.

Новый порядок оценки автошкол вступил в силу в России

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