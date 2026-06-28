Программы праворульного вождения могут ввести в автошколах России

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Программы обучения водителей на автомобилях с правым рулем могут появиться в автошколах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ правительства.

Согласно ему, российские власти изучат целесообразность разработки программ и их реализации в регионах, где значительную долю автопарка составляют праворульные машины.

Соответствующий доклад в кабмин в 2027 году должны представить Минпросвещения, МВД и Минпромторг.

По словам кандидата экономических наук, доцента кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александра Тимофеева, наибольшей популярностью праворульные автомобили пользуются на Дальнем Востоке. На Камчатке, Сахалине и в Магаданской области их доля составляет более 70%.

"При такой высокой доле машин с правым рулем в регионе, конечно, есть необходимость проходить практику вождения машин для сложных условий управления. Рекомендуется при управлении ставить на машину перископические зеркала или систему камер обгона", – указал он.

Ранее в Национальном автомобильном союзе (НАС) предложили разрешить гражданам готовиться к экзаменам в ГАИ без обязательного обучения в автошколе. Нынешняя система подготовки водителей неэффективна – теоретический экзамен с первого раза сдают порядка 40% учеников автошкол, утверждали в НАС.

