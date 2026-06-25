Эксперт Мясоедов: Apple может пойти на компромисс и вернуть VK

Компания Apple без предупреждения удалила приложения экосистемы VK из App Store 25 июня. Как на проблему отреагировали в России, разбиралась Москва 24.

"Информационная война"

Американская корпорация Apple без каких-либо предварительных уведомлений удалила из своего магазина App Store приложения российского холдинга VK. В частности, "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Одноклассники", "Дзен", "Почта Mail" и другие продукты компании. Вскоре из магазина пропало и основное приложение соцсети "ВКонтакте".

Минцифры обратилось в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на Apple из-за невыполнения компанией российского законодательства.





из сообщения Минцифры Министерство не получило от компании Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований. На основе полученных заключений, в том числе со стороны американских юридических компаний, Минцифры подтверждает отсутствие данных оснований для блокировки приложений VK.

В самом холдинге подчеркнули, что VK никогда не находилась под санкциями, что подтверждено заключениями международных юристов. Всю необходимую информацию давно передали Apple, однако это не повлияло на решение корпорации.

Ранее установленные приложения продолжат работать на устройствах iOS, но пользователи перестанут получать push-уведомления. Для владельцев Android все сервисы доступны в прежнем режиме.

Ситуацию прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение Apple затрагивает интересы нескольких десятков миллионов русскоязычных пользователей по всему миру.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Для тех, кто действительно является активным пользователем сервиса, всегда есть моментальное решение проблемы – перейдите на Android, перейдите на наши системы, перейдите на наш аналогичный сервис и пользуйтесь своими любимыми сервисами.

Он также отметил, что подобные действия ставят под вопрос надежность Apple как поставщика коммерческих услуг, напомнив, что это не первый подобный случай. Ранее из App Store исчез национальный мессенджер MAX. При этом Песков уточнил, что перед принятием каких-либо ответных решений российские ведомства вступят в контакт с Apple и потребуют разъяснений.

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин связал действия Apple с политическими мотивами, назвав их "информационной войной" против РФ. А его коллега Марина Ким в разговоре с ТАСС охарактеризовала Apple как "яблоко позора".

Однако зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе с Москвой 24 высказал мнение, что встречные санкции со стороны РФ в отношении Apple бесполезны. Рассчитывать на то, что в ближайшие годы компания вернется, не стоит, и рекомендовал пользователям постепенно переходить на другие устройства.





Андрей Свинцов зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи В России уже появились собственные операционные системы, браузеры и многое другое в рамках импортозамещения. Необходимо поддерживать отечественного производителя, чтобы он быстрее создавал российские смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры и все остальное.

По его словам, гражданам стоит поддерживать отечественную технику, эксплуатировать ее, а если возникают замечания – высказывать, чтобы производители могли их устранять.

"Это даст российским компаниям возможность закрепиться на рынке и начать экспортные контракты там, где это возможно. Потенциал есть – не только в бытовой, но и в медицинской, и в промышленной технике", – добавил парламентарий.

Однако, по его словам, делать это лучше без подхода, когда правительство стимулирует российское производство исключительно через льготное кредитование и протекционистские меры.

"Не стоит обращать внимание на технику Apple, а нужно двигаться своим путем, максимально быстро развивая собственное производство. Подчеркну, что IT-сектор в этом смысле уже достаточно быстро импортозамещает все, что мы привыкли использовать из западных аналогов", – резюмировал депутат.

Кроме того, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своих социальных сетях высказала мнение, что Apple, пользуясь монопольным положением, системно ограничивает российские IT‑разработки – начиная с банковских приложений и, вероятно, готовясь затронуть и другие сервисы. По ее мнению, цель – подавить конкуренцию и осложнить создание цифровой инфраструктуры в РФ. При этом она уверена, что российские разработчики найдут выход из ситуации.

"Компромиссы будут достигнуты"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom) в разговоре с телеканалом Москва 24 отметил, что удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях. Он также обратил внимание на сложности, которые могут возникнуть при переходе на новый iPhone.





Wylsacom техноблогер Механизмы переноса приложений нередко дают сбой, а при восстановлении резервной копии удаленные приложения не устанавливаются автоматически – их приходится подтягивать вручную. Причем этот процесс не всегда работает корректно.

Обходные пути через сторонние приложения едва ли способны решить проблему для многомиллионной аудитории VK, отметил Петухов. Он выразил недоумение действиями Apple с точки зрения того, что все приложения компании остаются доступными в Google Play. Это может значить, что действия компании не часть политики США.

При этом блогер отметил отсутствие официальных комментариев со стороны Apple и указывает на множество "белых пятен" в этой истории.

IT-эксперт Павел Мясоедов в разговоре с Москвой 24 обратил внимание на то, что новость хоть и вызывает много вопросов, но надежда на сохранение работы приложений остается.

"Длительное время Apple хоть и выполняла международные санкции, однако оставляла здравый смысл и поддерживала российскую экосистему и рынок. Компания не принимала решений о тотальном уходе, выполняла требования регуляторов, при регистрации устройств в российском сегменте выдавала рекомендованные приложения, шла навстречу пользователям", – пояснил он.

По словам эксперта, последние события вызывают ощущение, что компания меняет отношение к российскому рынку, который в потенциале составляет 140 миллионов человек и сопоставим с тремя европейскими странами. Количество устройств Apple в России весьма велико, даже несмотря на то, что официально компания в стране не представлена, а техника завозится через параллельный импорт.





Павел Мясоедов IT-эксперт Удаляемые приложения – важная часть удобства пользователей. Если продолжать следовать такой логике, можно подтолкнуть клиентов к переходу на другие операционные системы. Думаю, Apple этого не хочет, поэтому компромиссы будут достигнуты. Тем более что VK, насколько я понимаю, не входит в основные санкционные списки, и не очень понятно, на основании чего происходит блокировка.

Мясоедов высказал мнение, что политика Apple может быть реакцией на действия Минцифры РФ в вопросе ограничения оплаты приложений.

"Но мне кажется, компания нацелена на сохранение рынка, и ее действия будут скорректированы, либо будет достигнут компромисс с регулятором – и мы увидим возвращение приложений", – уточнил он.

Однако эксперт не исключил и продолжения деградации экосистемы Apple и ухода ряда программ. В этом случае компания будет терять долю рынка, потому что граница, за которой люди начнут уходить с iOS на Android, начинает проглядываться.

"Если мы потеряем возможность устанавливать программы, как это работает в Иране (где большинство программ – веб-версии), это сильно подтолкнет людей к переходу. Но хочется верить в компромиссы, которые удовлетворят интересы всех сторон", – добавил Мясоедов.

Специалист напомнил, что веб-версии удаленных приложений продолжат работать. Современные браузеры позволяют как бы создавать программы и переносить их в виде иконки на рабочий стол, что обходит ограничения. Проблема в том, что они отстают в функционале и не могут быть полностью эквивалентны приложениям, написанным для операционной системы. Но для поддержания базовых возможностей – просмотра видео, прослушивания музыки – они подходят, обратил внимание Мясоедов.





Павел Мясоедов IT-эксперт Что касается других приложений, которые могут исчезнуть: если продолжать ту же логику, это могут быть программы всех крупных российских разработчиков, связанных с государственным капиталом или социально ответственным контентом.

Действия Apple по последним случаям Мясоедов назвал политически мотивированными, не основанными на юридическом фундаменте. По его словам, все, что им кажется масштабным на российском рынке, может быть удалено, но на данный момент крайние выводы все же преждевременны и шанс на переговоры еще остается.

