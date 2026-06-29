CBS NEWS: в биотуалете на фестивале Electric Forest обнаружили тело младенца

Фото: depositphotos/dechevm​

Тело новорожденного ребенка было найдено в биотуалете на американском музыкальном фестивале Electric Forest. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на CBS NEWS.

Мертвого ребенка нашли 28 июня сотрудники уборной, которые производили плановое техническое обслуживание. Иные детали произошедшего не разглашаются. Правоохранители уже начали расследование по факту случившегося.

Фестиваль каждый год проходит в деревне Ротбери, расположенной в американском штате Мичиган. Electric Forest специализируется на электронной музыке и джем-бэндах.

Ранее тело новорожденного ребенка без следов насильственной смерти нашли в мусорном баке около многоквартирного дома в Ростове-на-Дону. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Расследование поставлено на контроль в следственном управлении.