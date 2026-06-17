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17 июня, 11:51

Происшествия

Тело младенца нашли в мусорном баке в Ростове-на-Дону

Фото: МАХ/"Ростовский Следком"

Тело новорожденного ребенка без следов насильственной смерти нашли в мусорном баке около многоквартирного дома в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Ростовской области.

Ведомство заявило, что тело младенца обнаружили 16 июня в Ворошиловском районе. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, также проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование поставлено на контроль в следственном управлении.

Ранее в Кировской области арестовали 20-летнюю девушку по обвинению в убийстве 2-месячного сына. По версии следствия, женщина выпила алкоголь и ударила ребенка рукой по голове несколько раз, из-за чего тот скончался. После этого злоумышленница вместе с сожителем попыталась скрыть тело в хозпостройке.

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