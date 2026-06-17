Schweiz heute: Трамп не стал приветствовать Зеленского на саммите G7

Фото: AP Photo/Thibault Camus

Президент США Дональд Трамп не стал приветствовать украинского лидера Владимира Зеленского в ходе саммита G7 во французском Эвиан-ле-Бене, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Schweiz heute.

По данным СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Зеленского на встречу лидеров стран G7, поскольку рассчитывал на то, что после заключения соглашения США с Ираном появится возможность, чтобы наладить контакты России и Украины. Макрон сопровождал Зеленского на заседании глав государств "Большой семерки".

В зале была "непринужденная атмосфера", при этом Трамп не стал приветствовать Зеленского. Такое "холодное отношение" было заметно окружающим, отметили журналисты. При этом Макрон посадил американского лидера справа от себя, а украинского – слева, но это не повлияло на ситуацию.

Ранее в СМИ появилась информация, что Зеленский отказал Макрону в просьбе остаться на саммите G7 подольше. Это связано с тем, что украинский президент спешил в Брюссель, где его ждали по поводу заявки Украины на вступление в Евросоюз.

