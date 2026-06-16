Ушаков заявил, что Путин и Трамп не обсуждали возможность встречи с Зеленским в США

Фото: ТАСС/АР/Alexander Zemlianichenko

Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не обсуждали возможность организации встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что в ходе недавнего телефонного разговора эта тема не поднималась. Ушаков также указал, что Москва не получила ни от кого предложений об организации в США встречи, в которой могли бы принять участие и Путин, и Зеленский.

"По сообщениям СМИ я видел упоминания об этом. Но не более", – отметил он.

Путин и Трамп провели телефонный разговор, который носил дружеский и откровенный характер, 14 июня. Главы государств обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер, в частности, подчеркнул, что украинские удары по гражданским объектам мешают урегулированию.

Президенты также согласовали визит американских переговорщиков по Украине Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. В настоящее время они плотно занимаются иранским вопросом, но в ближайшее время вновь посетят Россию.

Зеленский позднее заявил журналистам, что Киев "дал понять", что он готов встретиться с Путиным на саммите "Большой семерки". По его словам, это "хорошая возможность встретиться всем вместе". По данным СМИ, Украина сообщила об этой идее США и Франции, а также якобы направила приглашение представителям РФ, но не получила конкретного ответа.

