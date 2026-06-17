Times: пенсионеры владеют яхтой, сблизившейся с фрегатом "Адмирал Григорович"

Фото: ТАСС/Александр Карпушкин

Предполагаемыми владельцами яхты Bright Future, которая опасно сблизилась с российским фрегатом "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш, являются пенсионеры Алан и Джейн Келви – cупруги 68 и 70 лет. Об этом сообщает издание The Times.

Пара нашла яхту брошенной и восстановила ее. В своем блоге они рассказывали о своих планах перейти через Ла-Манш.

В интервью зарубежным СМИ супруги рассказали, что были примерно в 20 морских милях к югу от острова Уайт, когда услышали "четыре или пять выстрелов". Вместе с тем пенсионеры были уверены, что им ничего не угрожает.

16 июня экипаж фрегата "Адмирал Григорович" запустил сигнальные ракеты и подал звуковые сигналы из-за опасного сближения с британским судном в проливе Ла-Манш.

По данным СМИ, предупредительные выстрелы были произведены примерно в 500 ярдах от зарегистрированной в Великобритании яхты. При этом в момент инцидента фрегат якобы сопровождал патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey.

В Минобороны РФ подчеркнули, что экипаж фрегата действовал в строгом соответствии с международными правилами и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента.