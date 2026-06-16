Военный самолет Су-24 разбился на западе Украины

Фото: ТАСС

Военный самолет Су-24 М потерпел крушение в Хмельницкой области на западе Украины, в результате летчик и штурман погибли. Об этом сообщили в ВВС Украины.

Уточняется, что авария произошла при выполнении экипажем заданий.

При этом сперва ТАСС со ссылкой на украинские СМИ сообщал, что разбился истребитель МиГ-29. Утверждалось, что самолет пролетел над Шепетовским районом, после чего произошел взрыв. При этом в областной военной администрации предупреждали, что в регионе были запланированы военные учения.

Ранее самолет ВВС Боливии C-130 Hercules упал на шоссе в городе Эль-Альто. В результате более десятка автомобилей были уничтожены. Рядом с местом крушения также были обнаружены деньги, которые, предположительно, перевозил самолет. Позже стало известно, что по меньшей мере 20 человек погибли в результате крушения.