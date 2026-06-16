Аэропорт Жуковский возобновил прием и выпуск рейсов

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в аэропорту Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В данный момент воздушная гавань возвращается к штатному режиму работы. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации.

Ранее меры безопасности также были отменены в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Авиагавани постепенно восстанавливают график полетов.

Ограничения вводились на фоне попыток атак вражеских БПЛА на регион, которые начались утром 16 июня. Всего средства ПВО ликвидировали в столичном регионе 60 дронов.