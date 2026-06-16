16 июня, 23:42Транспорт
Аэропорт Жуковский возобновил прием и выпуск рейсов
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в аэропорту Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
В данный момент воздушная гавань возвращается к штатному режиму работы. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации.
Ранее меры безопасности также были отменены в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Авиагавани постепенно восстанавливают график полетов.
Ограничения вводились на фоне попыток атак вражеских БПЛА на регион, которые начались утром 16 июня. Всего средства ПВО ликвидировали в столичном регионе 60 дронов.
Авиакомпании в РФ планируют обязать присылать СМС-уведомления при любой задержке рейса