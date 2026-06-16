Ограничения на полеты сняты в аэропорту Внуково

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметили в ведомстве.

Временные ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани Внуково вводились утром во вторник, 16 июня. Аналогичная ситуация складывалась в Домодедово, Жуковском и Шереметьево. Пассажиров предупреждали о возможных корректировках в расписании рейсов.

Меры вводились на фоне попыток атак вражеских БПЛА на регион, которые начались утром того же дня. Всего средства ПВО ликвидировали в столичном регионе 60 дронов.

