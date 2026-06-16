Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.

Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэровокзала.

Ранее в указанная авиагавань не принимала и не выпускала самолеты. Аналогичные меры безопасности в настоящее время действуют в аэропортах Внуково, Жуковский и Домодедово.

Ограничения объявили на фоне атаки беспилотников на Москву, которая началась во вторник, 16 июня. По словам Сергея Собянина, на подлете к столице ликвидировано 35 БПЛА. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.