Собянин: средства ПВО сбили еще 15 беспилотников, летевших к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО уничтожили пятнадцать беспилотных средств на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал мэр Москвы в своем канале.

Ранее подразделения ПВО ликвидировали еще два беспилотника, летевших на Москву. Всего утром 16 июня над столичным регионом было перехвачено уже 35 вражеских дронов.

В связи с этим временные ограничения на полеты введены в московских аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Авиагавани не принимают и не выпускают самолеты.