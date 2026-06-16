16 июня, 07:22Мэр Москвы
Собянин: средства ПВО сбили еще 15 беспилотников, летевших к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО уничтожили пятнадцать беспилотных средств на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал мэр Москвы в своем канале.
Ранее подразделения ПВО ликвидировали еще два беспилотника, летевших на Москву. Всего утром 16 июня над столичным регионом было перехвачено уже 35 вражеских дронов.
В связи с этим временные ограничения на полеты введены в московских аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Авиагавани не принимают и не выпускают самолеты.