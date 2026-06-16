Собянин сообщил об уничтожении уже 14 БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения ПВО ликвидировали еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – уточнил мэр столицы в своем канале.

Ранее средства ПВО уничтожили еще четыре воздушных цели на подлете к столице. Всего утром 16 июня над территорией Московского региона было сбито уже 14 вражеских беспилотников.

На фоне очередной попытки атаки БПЛА временные ограничения на полеты объявлены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Первый аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, тогда как последние два полностью закрыты на прием и выпуск самолетов.