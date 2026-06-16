Аэропорты Домодедово и Жуковский закрыты на прием рейсов

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Временные ограничения на полеты объявлены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Оба аэропорта закрыты на прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации отметили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Схожие ограничения также продолжают действовать в столичном аэропорту Внуково. На момент публикации авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Меры безопасности объявили в московских аэропортах на фоне очередной попытки атаки БПЛА. В ночь на 16 июня средства ПВО уничтожили два беспилотника на подлете к Москве.