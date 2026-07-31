ВС России поразили доставлявший груз для ВСУ сухогруз

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Российские военные нанесли удар по сухогрузу, который доставлял груз для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в один из украинских портов. Об этом сообщили в Минобороны России.

Вечером в четверг, 30 июля, Вооруженные силы РФ применили высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотные летательные аппараты для ударов по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

В результате поражены два объекта. Сухогруз был атакован на переходе морем южнее Одессы. А в порту Одесса поразили резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для украинской армии.

Ранее российская армия также ударила по портам и судам, задействованным в украинских интересах. В частности, ударами высокоточного оружия с земли и беспилотников были уничтожены перекачивающая станция ГСМ и пункт выдачи топлива в населенном пункте Новые Беляры Одесской области.

Кроме того, были поражены два сухогруза в портах Одесса и Южный и еще два – на переходе морем южнее Одессы.