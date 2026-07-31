На 23-м километре МКАД столкнулись 2 грузовика

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

На внешней стороне 23-го км МКАД в районе съезда № 24 произошло ДТП с участием 2 грузовых автомобилей. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по 3 полосам и затруднено на протяжении 2,5 километра.

"Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – говорится в сообщении.

Ранее в башкирском Салавате 24-летний водитель "Лада Веста" не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате погибли 2 человека в возрасте 15 и 18 лет, еще 4 пострадали, включая 14-летнюю девочку и самого водителя. При этом мужчина отказался от освидетельствования.