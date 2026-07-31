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31 июля, 10:59

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Резкое снижение содержания растворенного кислорода в реке Туре могло вызвать гибель рыбы

В Тюменской области назвали возможную причину гибели рыбы в реке Туре

Фото: МАХ/"ЧС Тюмень"

Резкое снижение содержания растворенного кислорода в воде могло вызвать гибель рыбы в реке Туре. Об этом заявила ТАСС председатель комиссии по охране окружающей среды и экологическому воспитанию Общественной палаты Тюменской области Анна Синдирева.

Она пояснила, что в результате рекордных осадков в реку были смыты почвенный гумус, органика различного происхождения и удобрения. По ее словам, ситуацию усугубила сильная жара, которая ускорила метаболизм бактерий, окисляющих этот материал.

Синдирева отметила, что содержание растворенного кислорода уменьшилось в процессе гниения попавших в реку веществ, что привело к замору рыбы. Она добавила, что для выяснения точных причин гибели животных нужны дополнительные исследования. Эксперт не исключила наличие давних экологических проблем в реке.

28 июля в Тюмени и Тюменском округе был введен режим ЧС регионального уровня из-за паводка. Уточнялось, что уровень воды в реке Туре в этот день достиг 877 сантиметров и продолжал расти. Паводки были связаны с сильными дождями: в июне в Тюмени выпало 2,5 месячной нормы осадков. Рекордные осадки зафиксировали и в других регионах в бассейне Туры

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