Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

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31 июля, 12:18

Общество

Жара покинет Москву в начале следующей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жара, которая придет в Москву на предстоящих выходных, отступит в понедельник, 3 августа, из-за северного антициклона. Об этом сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

"Начнется легкое понижение температуры из-за прохладного антициклона, который придет с севера и собьет температуру на 3–5 градусов", – рассказал специалист.

По его словам, столбики термометров опустятся до 20–24 градусов. Голубев отметил, что резкого похолодания в столице в ближайшее время не будет. Он пояснил, что температура вернется к климатической норме начала августа.

Вместе с тем 1–2 августа ожидается финал массового купального сезона в Москве. Благодаря теплой и солнечной погоде в эти дни температура воды в реках и озерах поднимется до 18–23 градусов.

В целом, за исключением первой пятидневки, август не будет жарким. Согласно прогнозам, среднемесячная температура превысит климатическую норму лишь на 0,5–1 градус.

Сухая и теплая погода установится в Москве в конце недели

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