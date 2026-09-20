Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Внуково

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Международный аэропорт Внуково приостановил прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Ограничения носят временный характер и введены для обеспечения безопасности полетов.

Пассажирам рекомендуют перед поездкой в аэропорт проверять статус своего рейса и следить за сообщениями авиакомпаний. Уточнить информацию можно на онлайн-табло, по телефону справочной службы аэропорта или через чат-бот.

Ранее аналогичные временные ограничения были введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Шереметьево в настоящее время принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.