Средства ПВО за сутки сбили 1 951 БПЛА и 8 крылатых ракет "Фламинго"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 1 951 вражеский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

Вместе с тем ликвидированы 8 крылатых ракет большой дальности "Фламинго", 8 управляемых авиационных бомб и 4 реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по ряду объектов в Киеве. Для этого они использовали высокоточное оружие воздушного базирования и ударные дроны.

В частности, они поразили предприятие радиоэлектронной промышленности "Радионикс", которое производит системы управления для ракет, а также дата-центр "Би-мобайл", где хранились разведывательные данные.

