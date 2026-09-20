20 сентября, 05:18Мэр Москвы
Собянин сообщил об отражении атак уже 151 направлявшегося к Москве БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Дежурные силы ПВО уничтожили еще 20 беспилотников, летевших на Москву в ночь на воскресенье, 20 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.
Мэр города добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.
Ранее Собянин сообщил о ликвидации еще 21 БПЛА. Всего на данный момент был сбит 151 дрон.
На фоне атаки дронов были введены временные ограничения в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Авиагавани не отправляют и не принимают самолеты.