Собянин сообщил об отражении атак уже 151 направлявшегося к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО уничтожили еще 20 беспилотников, летевших на Москву в ночь на воскресенье, 20 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

Мэр города добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.

Ранее Собянин сообщил о ликвидации еще 21 БПЛА. Всего на данный момент был сбит 151 дрон.

На фоне атаки дронов были введены временные ограничения в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Авиагавани не отправляют и не принимают самолеты.