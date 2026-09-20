Собянин: силы ПВО уничтожили еще 20 БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО уничтожили еще 20 беспилотников, летевших на Москву в ночь на воскресенье, 20 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в MAX.

Глава города добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.

До этого Собянин сообщил о ликвидации еще 14 дронов, летевших в сторону столицы. Всего на данный момент было уничтожено 34 БПЛА.

На фоне информации об отражении атаки дронов были введены временные ограничения в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани не отправляют и не принимают самолеты.