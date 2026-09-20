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20 сентября, 11:53

Политика

Армия РФ нанесла поражение окруженным подразделениям ВСУ Харьковской области

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные нанесли поражение окруженным подразделениям Вооруженных сил Украины в районах Варваровки, Грачевки, Резникова, Хижнякова и Хрипунова Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

В настоящее время продолжаются бои за населенный пункт Бузово Харьковской области.

По информации ведомства, за сутки потери блокированных вооруженных формирований ВСУ составили более 30 военнослужащих. Помимо этого, были потеряны бронированная машина, автомобиль и наземный робототехнический комплекс.

Ранее сообщалось, что российские военные поразили предприятие радиоэлектронной промышленности "Радионикс" и дата-центр "Би-мобайл". Первый занимается производством систем управления для таких ракет, как "Фламинго", "Нептун", FP-7 и FP-9, второй – предназначен для хранения, обработки и передачи различных данных, а также функционирования сетевого оборудования в интересах ВСУ.

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