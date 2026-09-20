Воробьев: 2 человека погибли, 20 пострадали при атаке БПЛА на Подмосковье

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Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Подмосковье в ночь на воскресенье, 20 сентября. Еще 20 жителей региона обратились за медицинской помощью, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

По факту атаки на Московскую область возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Как заявили в Следственном комитете, сейчас эксперты фиксируют последствия атаки и устанавливают тип использованных БПЛА. В ведомстве подчеркнули, что установят "каждого причастного к совершению бесчеловечного акта терроризма".

Как сообщил Воробьев, в Орехово-Зуевском округе в результате удара погиб 74-летний мужчина. Кроме того, погибла 44-летняя женщина в Раменском. Воробьев выразил свои соболезнования родным и близким, а также пожелал сил пережить эту тяжелую утрату.

Он добавил, что помощь врачей понадобилась 20 людям, включая троих детей. 15 пострадавших госпитализировали. Шестеро отказались от госпитализации после оказания помощи.

"Особое внимание сейчас – детям. В Раменском округе пострадали двое подростков 14 и 15 лет. У них травмы головы, у девочки также перелом ключицы и травмы плеча и кисти", – подчеркнул Воробьев.

Детей доставили в Подольскую детскую больницу, позже их переведут в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.

Помимо этого, в Раменском пострадали шестеро взрослых. Один из мужчин в тяжелом состоянии, его госпитализировали в Бронницкую больницу с множественными травмами. Еще двум пострадавшим, которые находятся в деревне Плетенихе, оказали помощь на месте. Трое госпитализированы с различными травмами.

В Люберцах двое мужчин получили осколочные ранения, одного в результате госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Осколочные ранения ног получили мужчина и женщина в Ленинском округе. Сейчас их доставили в Видновскую больницу.

В Домодедове, в свою очередь, пострадали пять человек, включая 11-летнего ребенка. Взрослых госпитализировали с осколочными ранениями, несовершеннолетнему помощь оказали на месте. Также от госпитализации отказались двое мужчин в Котельниках, им оказали помощь на месте.

"Наши врачи делают все возможное, чтобы помочь каждому пострадавшему. Состояние тех, кто остается в больницах, постоянно контролируют. Желаю всем скорейшего восстановления, а их родным и близким – сил и терпения", – отметил губернатор.

Одновременно с этим начинается восстановление поврежденных домов. Специалисты фиксируют все повреждения, особое внимание уделяется восстановлению остекления. Поручения даны Фонду капитального ремонта и главам муниципалитетов.

"Наша задача – максимально быстро закрыть окна и помочь людям вернуть дома в порядок", – заключил Воробьев.

В прокуратуре Московской области, в свою очередь, сообщили, что для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи работает горячая линия. Обратиться можно по номеру +7-916-240-31-28.

По информации ведомства, наиболее серьезные последствия атаки ВСУ замечены в Раменском муниципальном округе. Помимо этого, возгорания и повреждения зафиксированы в городских округах, таких как Котельники, Ленинский, Люберцы, а также:

Лыткарино;

Истра;

Воскресенск;

Коломна;

Егорьевск.

Городские прокуроры, по указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина, осуществляют личный контроль за ситуацией – координируют взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления с целью оказания всесторонней помощи пострадавшим гражданам и оценки нанесенного ущерба.

В ночь на 20 сентября была совершена самая массированная атака на регион. По информации Сергея Собянина, на рубежах было уничтожено более 1,6 тысячи дронов. На подлете к городу сбили 450 аппаратов. Кроме того, в Софьино произошел пожар на складском комплексе после атаки БПЛА, а в Котельниках дрон попал в многоквартирный дом в микрорайоне Новые Котельники.

Кроме того, был поврежден объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

