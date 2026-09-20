20 сентября, 11:14Происшествия
Два человека погибли при нападении медведя в Томской области
Фото: tomsk.sledcom.ru
Два человека погибли в результате нападения медведя в Колпашевском районе Томской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ.
По предварительным данным, 18 сентября 44-летний работник местной фермы отправился в лесной массив вблизи деревни Север Колпашевского района на поиски потерявшейся коровы. На следующий день к поискам пропавшего мужчины подключился 46-летний односельчанин. Позднее их тела обнаружили местные жители в лесу. Находившегося неподалеку медведя обезвредили.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, выполняя комплекс соответствующих мероприятий.
В ведомстве призвали жителей проявлять осторожность и воздержаться от посещения лесных массивов в период сезонной активности хищников. Встреча с медведем представляет прямую угрозу для жизни.
Ранее в Усть-Камчатском округе Камчатского края медведь напал на мужчину. От полученных травм пострадавший скончался. В связи с происшествием в округе был введен режим повышенной готовности.
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