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20 сентября, 11:14

Происшествия

Два человека погибли при нападении медведя в Томской области

Фото: tomsk.sledcom.ru

Два человека погибли в результате нападения медведя в Колпашевском районе Томской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ.

По предварительным данным, 18 сентября 44-летний работник местной фермы отправился в лесной массив вблизи деревни Север Колпашевского района на поиски потерявшейся коровы. На следующий день к поискам пропавшего мужчины подключился 46-летний односельчанин. Позднее их тела обнаружили местные жители в лесу. Находившегося неподалеку медведя обезвредили.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, выполняя комплекс соответствующих мероприятий.

В ведомстве призвали жителей проявлять осторожность и воздержаться от посещения лесных массивов в период сезонной активности хищников. Встреча с медведем представляет прямую угрозу для жизни.

Ранее в Усть-Камчатском округе Камчатского края медведь напал на мужчину. От полученных травм пострадавший скончался. В связи с происшествием в округе был введен режим повышенной готовности.

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