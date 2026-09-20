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20 сентября, 13:58

Политика

Прокуратура Москвы выявила попытки умышленного нарушения избирательного законодательства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Прокуратура Москвы зафиксировала попытки умышленного нарушения избирательного законодательства на выборах в столице. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На фоне этого прокуратура предостерегла о недопустимости нарушения закона, указав, что за вмешательство в осуществление избирательной комиссией своей работы предполагается административная ответственность.

В ведомстве пояснили, что любые такие действия могут помешать свободному волеизъявлению граждан и работе комиссий. Они влекут также наказание вплоть до лишения свободы по статье 141 УК РФ.

Прокуратура призвала москвичей соблюдать порядок и не поддаваться на провокации, целью которых является воспрепятствование выборам.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что все нарушения, выявленные на избирательных участках, оперативно устранены совместно с ЦИК. В процессе наблюдения обнаружились незначительные отклонения: на 59 избирательных участках ящики для голосования не попадали в обзор камер видеонаблюдения.

Выборы депутатов Госдумы завершатся 20 сентября. В рамках голосования для москвичей доступны три способа: онлайн через портал elec.mos.ru с любого устройства с доступом в интернет и полной учетной записью на mos.ru, электронно при помощи терминала на удобном избирательном участке и бумажными бюллетенями на участке по месту постоянной регистрации.

Москвичи приходят на избирательные участки, несмотря на возможность онлайн участия в ДЭГ

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