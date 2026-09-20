Общественный штаб: явка на выборах в Госдуму в Москве составила 40,2%

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Явка на выборах депутатов Госдумы в Москве составила 40,2% от общего числа столичных избирателей. Об этом сообщил Общественный штаб по наблюдению за выборами.

"Третий день голосования начался в штатном режиме. Избирательные участки открылись в 08:00 и будут работать до 20:00. Онлайн-голосование не прекращалось ни на минуту – за ночь свой выбор сделали около 100 тысяч человек", – отметил руководитель ОШ Вадим Ковалев.

В настоящее время общая явка в столице составляет 3,2 миллиона человек. Проголосовать на mos.ru можно до 19:59.

По словам Ковалева, для горожан доступны три способа голосования: онлайн через портал elec.mos.ru с любого устройства с доступом в интернет и полной учетной записью на mos.ru, электронно при помощи терминала на удобном избирательном участке и бумажными бюллетенями на участке по месту постоянной регистрации.

В 2026 году в столице участие в голосовании принимают также мобильные избиратели из других регионов России. Кроме того, на московских участках голосуют за высших должностных лиц жители шести субъектов: Республики Мордовия, Республики Тыва, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей.

Голосование на выборах депутатов Госдумы завершится в 20:00 20 сентября. За места борются десять партий: "Единая Россия", ЛДПР, Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди". Параллельно избиратели голосуют за кандидатов по 225 одномандатным округам.

Свои голоса уже отдали Владимир Путин, Сергей Собянин и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Они выбрали электронный способ.

В число проголосовавших также вошли глава МИД России Сергей Лавров, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие.

