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20 сентября, 12:54

Спорт

Соревнования по бегу пройдут в парке Победы на Поклонной горе 4 октября

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Соревнования по бегу на дистанциях 500 метров, 1, 2, 3 и 10 километров проведут в парке Победы на Поклонной горе в Москве 4 октября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Пятый, финальный этап серии соревнований "Топски фэмили" организован при поддержке столичного департамента спорта. Состязания объединяют гостей разных возрастов и уровней подготовки: детей, взрослых, семьи, корпоративные команды, спортивные клубы и любителей бега", – указано в сообщении.

Помимо индивидуальных забегов, пройдут эстафеты в клубном, корпоративном и семейном форматах. Любители северной ходьбы смогут проверить силы на дистанции 3 километра.

Соревнования станут заключительным этапом серии: первые три этапа проходили зимой в виде лыжных гонок, четвертый был беговым. По итогам пятого этапа организаторы подведут результаты сезона в личном, семейном и командном зачетах.

Участников ждут стартовые пакеты с подарками, памятные медали для финишеров и фан-забеги. В стартовом городке организуют музыкально-развлекательную программу, фотозоны, детские и семейные пространства.

Ранее осенний фестиваль ГТО и суперфинал проекта "ГТО в Москве" прошли на территории спорткомплекса "Москвич" 19 сентября. Всего в них приняли участие 1,5 тысячи человек. При успешном выполнении нормативов можно получить золотой, серебряный или бронзовый знак отличия.

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