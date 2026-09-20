Москвич проголосовал на выборах в Госдуму с котом на плече

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Житель столицы посетил избирательный участок для голосования на выборах в Госдуму вместе с котом, который сидел у него на плече. Об этом ТАСС рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

Он уточнил, что необычные избиратели были замечены на участке № 2242.

Это уже не первый раз, когда избирательные участки посещают животные. Например, в Сочи на участок № 4510 пришла цирковая слониха Марго из шоу народного артиста России Андрея Дементьева-Корнилова. Она даже расписалась в бюллетене.

Тем временем в Калмыкии семья, владеющая фермой "Верблюжий остров", прибыла на избирательный участок № 13 верхом на верблюдах. Глава семьи объяснил, что они приехали на бактрианах, так как это их тотемное животное.