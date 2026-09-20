Макрон назвал архипелаг Сен-Пьер и Микелон французским, несмотря на карту Трампа

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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита на архипелаг Сен-Пьер и Микелон заявил, что эта территория является французской. Об этом сообщает портал 20 Minutes.

Поводом для заявления стала публикация карты США, на которой архипелаг был отмечен как американский. Намекая на лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа, французский президент добавил, что у некоторых людей "бывают странные идеи и они говорят странные вещи".

Ранее Трамп опубликовал в соцсети Truth Social карту, на которой Канада, Мексика, Куба, Гренландия и ряд территорий окрашены в цвета американского флага. Например, американскими были отмечены государства Центральной Америки, Карибского региона и Исландия.

До этого глава Белого дома выложил карты США, где штат Нью-Мексико был назван Нью-Америкой. Он уже заявлял, что поддерживает такое переименование.

