Движение на внешней стороне МКАД в районе Абрамцева затруднено из-за ДТП

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ДТП произошло на внешней стороне 103-го километра МКАД у съезда в районе Абрамцева. Из-за аварии движение в районе происшествия затруднено на 1,6 километра, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Отмечается, что машины едут только по 2 полосам из 5. Обстоятельства инцидента и сведения о пострадавших уточняются.

На место прибыли сотрудники оперативных служб города. Водителей призвали учитывать ограничения при построении маршрута.

Ранее 3 человека погибли и еще 2 пострадали в результате ДТП с участием 3 автомобилей в подмосковном Домодедове. Авария произошла на 2-м километре автодороги Востряково – Ловцово. Причиной стал выезд одной из машин на встречную полосу.

