Пожар в торговых павильонах в Анапе полностью потушен

Фото: РИА Новости/Юрий Озаровский

Пожарные полностью потушили возгорание в торговых рядах в Анапе. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

В результате ЧП обошлось без погибших и пострадавших.

О возгорании в торговых павильонах и двухэтажном здании в селе Витязево под Анапой стало известно утром 20 сентября. Оно началось после того, как в результате ДТП была повреждена газовая труба. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.

До этого пожар произошел в стоматологической клинике в центре Москвы. Возгорание офисной мебели зафиксировали на втором этаже административного здания по адресу улица Арбат, дом 9, строение 2. Из-за сильного задымления людей эвакуировали. В результате ЧП никто не пострадал.

Еще один пожар ранее произошел на стройплощадке на юге Москвы. Там загорелись строительные материалы. Рабочие были эвакуированы.

Спустя время возгорание ликвидировали. В результате инцидента тоже обошлось без пострадавших.