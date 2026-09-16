Пожар в строящемся доме на юге Москвы потушен

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Пожар в строящемся жилом доме на юге Москвы ликвидирован. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Возгорание строительных материалов произошло на крыше здания по улице Загорьевская, дом 4, строение 10, в районе Бирюлево. Рабочих эвакуировали, в ходе инцидента никто не пострадал.

Ранее в Лобне загорелся пятиэтажный жилой дом на улице 40 лет Октября. К моменту приезда пожарных дым валил из окон квартиры, а подъезд был сильно затянут.

Огонь охватил 16 квадратных метров, на тушении работали 12 человек и 3 единицы техники. Из огня спасатели вытащили 10 человек, среди которых 7 детей. Еще 12 жильцов, включая 2 детей, эвакуировали.