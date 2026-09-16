Московский лаборант победила в конкурсе профмастерства среди сотрудников АЗС и нефтебаз

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Лаборант химического анализа московского "Газпромнефть-Терминала" из Москвы Юлия Север стала победительницей ежегодного конкурса профессионального мастерства "Газпром нефти" среди сотрудников нефтебаз, бензовозных парков и автозаправочных станций. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В 2026 году состязание прошло в онлайн-формате. Основной упор организаторы сделали на проверку знаний и обмен лучшими практиками, которые позволяют повысить эффективность логистики и качество обслуживания клиентов.

Начальник отдела по работе с персоналом сегмента сбыта моторных топлив "Газпром нефти" Светлана Колесникова отметила, что конкурс подтвердил высокий уровень подготовки сотрудников компании.

"У многих за плечами годы обучения, сотни рабочих смен, тысячи решений, принятых порой в непростых условиях, – все для того, чтобы миллионы автомобилистов могли с комфортом и уверенностью заправиться на АЗС. Сотрудники готовы постоянно развиваться, осваивать новые технологии и передавать опыт коллегам – не только в ходе состязаний, но и в повседневной деятельности", – подчеркнула Колесникова.

Отборочный этап длился с июня по август. В нем приняли участие более 3 000 специалистов из России и стран СНГ: сотрудники и руководители АЗС, операторы и инженеры нефтебаз, метрологи, лаборанты, электрослесари и водители бензовозов. В финал вышли свыше 160 человек, призерами стали 44 участника.

Участие в конкурсе дает специалистам возможность продемонстрировать свои компетенции и обменяться опытом с коллегами. Победители получают денежные призы, а также дополнительные возможности для профессионального роста.

Ранее сообщалось, что в Москве начался отборочный этап чемпионата профессионального мастерства "Абилимпикс-2026". Заявки на участие уже подали более 1,5 тысячи москвичей. Мастерство горожан оценят свыше 300 экспертов, в том числе представители крупнейших московских работодателей.

Кроме того, компании принимают участие в запуске новых конкурсных компетенций. В 2026 году программа расширена 12 новыми направлениями, соответствующими трендам рынка труда.