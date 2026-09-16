До минус 1 градуса ожидается в Московском регионе предстоящей ночью

Фото: ТАСС/Мария Рыбакова

Заморозки до минус 1 градуса ожидаются в отдельных районах Московской области в ночь на четверг, 17 сентября. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

Температура прогнозируется и в утренние часы. В связи с этим жителей призвали оставаться предельно внимательными.

Пока на этой неделе самой холодной в столичном регионе стала ночь 16 сентября. Минимальная температура воздуха в столице составила 4 градуса, а в Подмосковье – 2 градуса.

Тем не менее первая половина сентября 2026 года оказалась теплее многолетних значений на 1,3 градуса. Самая высокая температура была зафиксирована в первый день осени, когда воздух прогрелся до 25,5 градуса. Наиболее прохладным оказалось 7 сентября – тогда температура не поднималась выше 12,5 градуса.