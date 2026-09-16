Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 13:19

Общество

До минус 1 градуса ожидается в Московском регионе предстоящей ночью

Фото: ТАСС/Мария Рыбакова

Заморозки до минус 1 градуса ожидаются в отдельных районах Московской области в ночь на четверг, 17 сентября. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

Температура прогнозируется и в утренние часы. В связи с этим жителей призвали оставаться предельно внимательными.

Пока на этой неделе самой холодной в столичном регионе стала ночь 16 сентября. Минимальная температура воздуха в столице составила 4 градуса, а в Подмосковье – 2 градуса.

Тем не менее первая половина сентября 2026 года оказалась теплее многолетних значений на 1,3 градуса. Самая высокая температура была зафиксирована в первый день осени, когда воздух прогрелся до 25,5 градуса. Наиболее прохладным оказалось 7 сентября – тогда температура не поднималась выше 12,5 градуса.

"Утро": температура воздуха составит 20 градусов в Москве 17 сентября

Читайте также


обществопогода

Россияне пожаловались на качество модульных домов

Собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, насекомых, сырости и плесени

Читать
закрыть

Мануального терапевта обвинили в инсульте у жительницы Тамбова

По данным СМИ, женщину также частично парализовало

Читать
закрыть

Почему россияне просят ввести самозапрет на соцсети ночью?

Перед сном человек отвлекается, у него появляется свободное время, и он занимает его смартфоном

Читать
закрыть

В России предложили приравнять услуги экзорцистов к сатанизму

Некоторые "специалисты", пользуясь доверчивостью граждан, создают целые секты

Спрос на такие услуги эксперты связывают с ростом тревожности

Читать
закрыть

Насколько вероятен завоз лихорадки Эбола в РФ

Эксперты уверены: занос в Россию вполне возможен с учетом туристического потока

Однако в стране существует четкий план санитарной защиты территории от подобных угроз

Читать
закрыть

Лоси выбегают на трассы и становятся причинами смертельных ДТП в РФ

Эксперты напоминают: за погибшего лося водителю полагается штраф в размере 80 тысяч рублей

Читать
закрыть

Выгоден ли россиянам туристический шопинг?

Самостоятельная организация шопинг-тура за границу позволяет сэкономить до 300 тысяч рублей

Эксперты советуют подготовиться к такой поездке, составив список вещей

Читать
закрыть

Почему современные мамы превращают детей в "бытовых инвалидов"?

К таким последствиям приводит гиперопека и желание делать все за ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика