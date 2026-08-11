В ЦППК рассказали, что в локомотивных бригадах работают уже более 70 женщин

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В локомотивных бригадах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) трудятся 74 женщины: шесть машинистов и 68 помощников машиниста. Об этом сообщила заместитель генерального директора по управлению персоналом ЦППК Екатерина Устинова.

Средний стаж женщин в составе локомотивных бригад – 2,5 года, при этом более 80% из них моложе 35 лет. Они работают на всех моделях современных поездов, курсирующих по Московским центральным диаметрам и в дальнем пригороде, включая "Иволги" различных модификаций, а также составы ЭП2Д и ЭП2ДМ.

По словам Устиновой, ЦППК стала первой среди пригородных перевозчиков России, кто вывел на линию поезд под управлением женщины-машиниста.

Больше всего женщин входит в состав локомотивных бригад на Киевском и Горьковском направлениях, включая МЦД-4, – там работают 13 сотрудниц. На Белорусском, Савеловском направлениях и МЦД-1 трудятся 11 женщин, еще 10 – на Ярославском направлении.

"Сегодня мы видим, что эта профессия становится все более востребованной среди женщин", – отметила она.

Кроме того, женщины не просто приходят в отрасль, а строят карьеру и растут профессионально. Подтверждением служит победа девушки-помощника машиниста в ежегодном конкурсе профессионального мастерства ЦППК.

При этом ранее в соцсетях завирусился тренд, главные герои которого – бьюти-мастера. Например, блогер и мастер маникюра Артем рассказал, что 8 лет работал с полимерной глиной, однако после выгорания начал искать новый источник вдохновения и попал в ногтевую сферу. Другой блогер, Алексей, занимается архитектурой бровей – на обучение он потратил первую зарплату, которую он получил, работая официантом.

