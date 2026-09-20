Фигуристка Валиева расплакалась после произвольной программы на контрольных прокатах

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Фигуристка Камила Валиева расплакалась после произвольной программы на контрольных прокатах сборной России.

Спортсменка выходила на лед под музыку Макса Рихтера. В ходе проката она попыталась исполнить четверной тулуп, но допустила ошибки: прыжок вышел нечистым, затем последовали другие помарки и падение.

Валиева возобновила карьеру после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил в декабре 2025 года. Позже она вошла в резервный состав сборной России и значилась в списке как заслуженный мастер спорта.

CAS дисквалифицировал Валиеву в январе 2024 года. Ей нельзя было выступать на турнирах под эгидой Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), в том числе с показательными программами.

Кроме того, спортсменке было запрещено участвовать в сборах или тренировках, а также осуществлять административную деятельность в спорте. Помимо этого, федеральный суд Швейцарии обязал Валиеву выплатить судебные издержки в размере 23 тысяч швейцарских франков (порядка 2,3 миллиона рублей. – Прим. ред.).

