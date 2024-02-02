Валиевой запретили исполнять программы на показательных выступлениях

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Фигуристка Камила Валиева после решения о четырехлетней дисквалификации не сможет выступать на турнирах под эгидой Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) с показательными программами. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Веронику Логинову.

"В соответствии c положениями Всемирного антидопингового кодекса спортсмен не имеет права во время срока дисквалификации участвовать в каком-либо качестве в соревнованиях, финансируемых правительственным органом", – объяснила она.

Кроме того, по ее словам, Валиева больше не сможет участвовать в спортивных сборах или тренировках на тех же условиях. При этом спортсменке нельзя осуществлять административную деятельность в спорте (присутствовать на мероприятиях как официальное лицо) или работать волонтером на соревнованиях.

Если Валиева, как утверждает Логинова, будет тренировать кого-то, то нарушит статью 2.10 Всемирного антидопингового кодекса. Более того, фигуристке также не разрешено участвовать в турнирах по другим видам спорта.

"Дисквалификация, наложенная в одном виде спорта, признается в других видах спорта", – заключила гендиректор РУСАДА.

Спортивный арбитражный суд (CAS) на четыре года дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка входила в состав российской команды, которая победила в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала наличие запрещенного препарата триметазидина.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) положительно оценили решение CAS. Там подчеркнули, что твердо придерживаются своей позиции, согласно которой защита "чистых" спортсменов и борьба с допингом имеют высший приоритет.

Позже ISU присудил фигуристам из РФ третье место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Это произошло из-за вычета результата дисквалифицированной Валиевой. Первое место теперь занимает команда США, следом расположилась Япония.



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