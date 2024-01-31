Тутберидзе впервые прокомментировала решение по делу Валиевой

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Антидопинговые службы, которые проводили расследование по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, по прошествии двух лет так и не смогли установить происхождение препарата в допинг-пробе спортсменки, а по итогам разбирательств осталось много вопросов. Об этом ее тренер Этери Тутберидзе написала в своем Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Тренер подчеркнула, что два года никак не комментировала эту ситуацию. Кроме того, комментировать и давать оценку происходящему было запрещено всей команде, так как это могло повлиять на расследование и помешать ему, добавила она.

"А я, наверное, больше всех хотела, чтобы эту историю досконально расследовали и чтобы у меня не осталось никаких вопросов, даже если это оплошность, ошибка или преступление с чьей-то стороны", – отметила Тутберидзе.

По ее словам, она многие годы работает порой без выходных и отпусков ради результатов спортсменов, поэтому, как никто другой, хотела знать, что произошло с Валиевой и как препарат попал в ее организм. Тренер подчеркнула, что все ее спортсмены "были и остаются чистыми", она "за чистый спорт", иначе, по ее мнению, быть не может.

Тренер уточнила, что российские спортсмены с 2010 года участвуют в международных соревнованиях, все допинг-пробы, по ее данным, были "чистыми", она выразила надежду, что так и будет в будущем.

Она подчеркнула, что спортсменов и их родителей учили, разъясняли им, что нужно быть внимательными даже с принятием простейших препаратов от простуды, а также что нельзя никому доверять.

Спортивный арбитражный суд (CAS) на четыре года дисквалифицировал фигуристку Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка входила в состав российской команды, которая победила в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала наличие запрещенного препарата триметазидина.

Решение CAS приветствовали во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Там заявили, что употребление допинговых средств среди детей является непростительным. На фоне произошедшего в организации призвали страны ввести уголовную ответственность по делам о распространении допинга среди детей.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) также положительно оценили решение CAS. В союзе подчеркнули, что твердо придерживаются своей позиции, согласно которой защита "чистых" спортсменов и борьба с допингом имеют высший приоритет.

Отмечалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение о распределении медалей после того, как ISU утвердит новый рейтинг соревнований.

Позднее ISU присудил российским фигуристам третье место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Это произошло из-за вычета результата дисквалифицированной Валиевой. Первое место теперь занимает команда США, следом расположилась Япония.

Решение о распределении медалей фигуристов в командном турнире Олимпиады будет обжаловано