МОК заявил, что приветствует решение CAS по делу Валиевой

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Международный олимпийский комитет (МОК) приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. Спортсменка входила в состав российской сборной, которая победила в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета.

"МОК приветствует тот факт, что решение CAS вносит ясность в это дело, и спортсмены, участвовавшие в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, наконец-то могут получить свои медали, которых они так долго ждали", – говорится в сообщении.

Отмечается, что МОК примет решение о распределении медалей после того, как Международный союз конькобежцев (ISU) утвердит новый рейтинг соревнований. В организации добавили, что свяжутся с национальными олимпийскими комитетами, чтобы организовать церемонию награждения.

В случае лишения команды РФ первого места тройка лучших будет выглядеть так: США, Япония, Канада.

Накануне CAS на четыре года дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Ее проба от 25 декабря 2021 года показала наличие запрещенного препарата триметазидина.

Решение CAS приветствовали во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). Там заявили, что употребление допинговых средств среди детей является непростительным. На фоне произошедшего в организации призвали страны ввести уголовную ответственность по делам о распространении допинга среди детей.

В ISU также положительно оценили решение CAS. В союзе подчеркнули, что твердо придерживается своей позиции, согласно которой защита "чистых" спортсменов и борьба с допингом имеют высший приоритет.



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