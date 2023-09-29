Фигуристку Валиеву проинформировали о положительной допинг-пробе с нарушением – СМИ

Фото: Агентство ''Москва''/Пелагия Тихонова

Информирование российской фигуристки Камилы Валиевой о положительной допинг-пробе произошло с процессуальным нарушением. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

Так, по словам собеседника агентства, Валиева не получала от Всемирного антидопингового агентства (WADA) уведомления о положительной допинг-пробе. Он уточнил, что уведомление пришло сначала в Международный союз конькобежцев и Международный олимпийский комитет, и только после этого – тренеру фигуристки Этери Тутберидзе.

Источник подчеркнул, что подобная ошибка является процессуальным нарушением.

17-летняя фигуристка Камила Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года. При этом результаты были опубликованы только в феврале 2022 года во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.

Камила Валиева потребовала у Спортивного арбитражного суда (CAS) не аннулировать ее результаты, в частности, вернуть золото за победу на чемпионате России 2022 года.

Накануне стало известно, что слушания в Спортивном арбитражном суде по делу Валиевой отложены до 9–10 ноября. После завершения процедуры по предоставлению доказательств комиссия выслушает итоговое представление сторон, а также обсудит и подготовит решение суда.

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