Фигуристка Валиева должна понести наказание – ISU

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В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что нарушившие антидопинговые правила молодые спортсмены, должны нести ответственность, несмотря на юный возраст. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ISU.

"ISU придерживается мнения, что все молодые спортсмены должны быть защищены от допинга, но такая защита не может быть обеспечена путем освобождения молодых спортсменов от санкций", – сообщили в Международном союзе конькобежцев.

Сообщается, что слушания между ISU, Российским антидопинговым агентством, Всемирным антидопинговым агентством и Камилой Валиевой состоятся в Спортивном арбитражном суде 26, 27 и 28 сентября. 29 сентября назначен резервным днем.

17-летняя фигуристка Камила Валиева подозревается в употребление запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года. При этом результаты были опубликованы только в феврале 2022 года во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото в командном турнире.

Ранее Камила Валиева потребовала у Спортивного арбитражного суда (CAS) не аннулировать ее результаты, в частности, вернуть золото за победу на чемпионате России 2022 года.