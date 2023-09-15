Российская фигуристка Валиева не будет присутствовать на слушаниях CAS в Лозанне

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Российская фигуристка Камила Валиева не будет лично присутствовать на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозане по допинговому делу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что на заседаниях, которые пройдут 26, 27 и 28 сентября, спортсменка даст показания в режиме видео-конференц-связи. Аналогичным образом выступят представители Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 29 сентября назначено резервным днем слушаний.

В феврале прошлого года российские фигуристы выиграли в командном турнире Олимпийских игр в Пекине. Однако во время награждения произошла задержка. Проблемы возникли с допинг-тестом Валиевой от 25 декабря 2021 года – в нем нашли допинг.

На этом фоне Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовало от CAS дисквалифицировать россиянку на четыре года, а также аннулировать все ее результаты за период с 25 декабря 2021 года.

В январе этого года случай с Валиевой рассмотрели в РУСАДА. Агентство не признало вины или халатности спортсменки в данном инциденте, но при этом аннулировало ее победа на чемпионате России 2022 года. В WADA выразили беспокойство в связи с данным решением.



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