Комитет РУСАДА вынес решение по делу фигуристки Валиевой

Фото: ТАСС/Александр Вильф

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) вынес решение по делу фигуристки Камилы Валиевой. Комитет заявил об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA).

WADA выражает беспокойство из-за решения РУСАДА, так как комитет заявил, что у Валиевой нет "никакой вины или халатности".

"Таким образом, трибунал не наложил никаких санкций, за исключением дисквалификации ее результатов на дату взятия пробы (25 декабря 2021 года)", – отмечается в пресс-службе.

Дисциплинарный комитет РУСАДА аннулировал результат Валиевой на победном для нее чемпионате РФ 2022 года. Второй на этих соревнованиях стала Александра Трусова, третьей – Анна Щербакова, четвертой – Аделия Петросян.

WADA собирается без колебаний подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство требует Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за допинг. Уточняется, что отсчет дисквалификации должен вестись с даты вступления решения CAS в силу.

Все результаты спортсменки с 25 декабря 2021 года должны быть аннулированы. Речь идет о лишении Валиевой медалей, призов и набранных очков.

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