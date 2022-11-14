WADA требует CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за допинг. Об этом говорится на сайте суда.

Уточняется, что отсчет дисквалификации должен вестись с даты вступления решения CAS в силу. Также, все результаты спортсменки, начиная с 25 декабря прошлого года, должны быть аннулированы. Речь идет о лишении Валиевой медалей, призов и набранных очков.

О том, что дело передано в Спортивный арбитражный суд, стало известно 8 ноября.

В сентябре гендиректор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что организация завершила расследование по делу Валиевой. Тогда уточнялось, что будут подготовлены соответствующие документы для организации слушаний.

В феврале фигуристы Олимпийского комитета РФ выиграли в командном турнире Олимпийских игр в Пекине, набрав 74 очка. Награждение было задержано из-за проблемы с допинг-тестом 15-летней Валиевой. В его пробе от 25 декабря 2021 года нашли допинг.

В свою очередь, в МОК позднее заявили, что запрещенное вещество могло попасть в организм Валиевой вместе с продуктом, который употреблял ее дедушка.



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