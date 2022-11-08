WADA передало дело Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Всемирное антидопинговое агентство передало дело фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд. Об этом сообщил глава организации Витольд Банька в Twitter.

"Я могу подтвердить, что WADA официально передало дело непосредственно в Спортивный арбитражный суд", – отметил он.

Глава агентства напомнил, что прогресс достигнут не был, хотя РУСАДА обещала как можно скорее разрешить данное дело.

В сентябре гендиректор РУСАДА Вероника Логинова заявила, что организация завершила расследование по делу фигуристки Камилы Валиевой. Тогда уточнялось, что будут подготовлены соответствующие документы для организации слушаний.

В феврале фигуристы Олимпийского комитета РФ выиграли в командном турнире Олимпийских игр в Пекине, набрав 74 очка. Награждение было задержано из-за проблемы с допинг-тестом 15-летней Валиевой. В его пробе от 25 декабря 2021 года нашли допинг.

В свою очередь, в МОК позднее заявили, что запрещенное вещество могло попасть в организм Валиевой вместе с продуктом, который употреблял ее дедушка.



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